Kocaeli'de cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İddiaya göre, önceki gün Osman Yılmaz Mahallesi 619. Sokak'ta ikamet eden Muhammet Çelik (22) yoldaki araçlara zarar veren alkollü grubun kendilerini uyaran annesine küfretmesi üzerine evdeki kurusıkı tabancasını alarak dışarıya çıktı.
Evin önünde taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden Volkan Ç. üzerindeki tabancayla Çelik'e ateş etti.
Sırtından yaralanan Çelik, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Şüpheliler Volkan Ç, A.Y, C.D. ve İ.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Volkan Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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