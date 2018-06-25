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Kocaeli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde bir kadın, polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın, polis memuru eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Güney Mahallesi Bodur Sokak'taki evlerinde polis memuru İ.Y. ile boşanmak isteyen eşi Elif Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, İ.Y. üzerindeki tabancayla eşine 2 el ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.Y. olayın ardından evinin yanındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne teslim oldu.

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cinayet Polis memuru tartışma

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