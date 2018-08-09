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Kocaeli'de cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Kadınları taciz ettiği iddia edilen kurye tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Gölcük'te kapısını çaldığı adreslerdeki kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kurye tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Piyale Paşa Mahallesi'nde bir kargo çalışanının kapıya çıkan kadına cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri T.D'yi gözaltına aldı. Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan T.D'nin daha önce Şehitler Mahallesi'nde de aynı şekilde başka bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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cinsel taciz

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