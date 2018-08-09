Kocaeli'de cinsel taciz iddiası

KOCAELİ (AA) - Gölcük'te kapısını çaldığı adreslerdeki kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kurye tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Piyale Paşa Mahallesi'nde bir kargo çalışanının kapıya çıkan kadına cinsel tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri T.D'yi gözaltına aldı. Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan T.D'nin daha önce Şehitler Mahallesi'nde de aynı şekilde başka bir kadını taciz ettiği iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şehit eşinin ismini oğluna verdi
Son dakika! Karadeniz'de yeni taşkın! Ulaşım durdu
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum