Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince istihbarat çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar neticesinde Başiskele ve İzmit ilçelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu Y.E, H.H, H.E. ve O.A'yı gözaltına aldı.
Operasyonda şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ve SIM kart ile 2 hafıza kartı ele geçirildi.
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