Kocaeli'de denize giren 2 kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Babalı Sahili'nde serinlemek için torunuyla denize giren Hüseyin Akbulut (60), kıyıdan açıldığını fark ettiği torununu çekmek isterken dalgaya kapıldı.
Çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan Akbulut, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Akbulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayrıca Seyrek ile Sarısu arasında bulunan bir koyda arkadaşlarıyla denize giren Ramazan Süyür de (18) bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Süyür'ün cansız bedenine ulaştı.
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