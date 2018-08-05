HABER

Kocaeli'de denize giren 2 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 20:19 | Son Güncelleme

Kocaeli'de denize giren 2 kişi boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Babalı Sahili'nde serinlemek için torunuyla denize giren Hüseyin Akbulut (60), kıyıdan açıldığını fark ettiği torununu çekmek isterken dalgaya kapıldı.

Çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan Akbulut, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Akbulut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca Seyrek ile Sarısu arasında bulunan bir koyda arkadaşlarıyla denize giren Ramazan Süyür de (18) bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Süyür'ün cansız bedenine ulaştı.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi'33. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali' sona erdi
Avrasya Tüneli'ne otobüsle tersten girdi gözaltına alındıAvrasya Tüneli'ne otobüsle tersten girdi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı!

TRT Çocuk'ta eşeğe tecavüz skandalı!

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

KPSS 2018 ÖABT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.