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Kocaeli'de denize giren iki çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'de denize giren iki çocuk boğuldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denize giren iki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (11) ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde serinlemek için denize girdi.

İsmi henüz öğrenilemeyen çocuğun, bir süre sonra arkadaşlarının suda kaybolduğunu söyleyerek çevredekilerden yardım istemesi üzerine, durum polise bildirildi.

Bölgeye gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Özpolat ve Temel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özpolat ve Temel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden uzaklaşan ismi öğrenilemeyen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

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boğulma Çocuk deniz

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