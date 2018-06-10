HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kocaeli'de derede ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'de derede ceset bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şirinköy Mahallesi'nden geçen Beyoğlu Deresi'nde ceset olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

İnceleme ve teşhisin ardından Cüneyt Recep Ürküt'e (39) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi işlemleri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Ürküt için ailesinin 4 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
İzmir'de LGBTİ yürüyüşüİzmir'de LGBTİ yürüyüşü
Brüksel'de sığınmacılara destek gösterisiBrüksel'de sığınmacılara destek gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de derede ceset bulundu

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in cenaze töreninde tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.