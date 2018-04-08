Kocaeli’de en güzel laleler yarıştı

Kocaeli’de yüzlerce lalenin yarıştığı 11. Lale Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Lale Festivali’nin 11.’si Seka Park’ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival kapsamında yapılan lale yarışmasına katılan yüzlerce yarışmacının yetiştirdiği laleler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalin final töreninde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve çok sayıda STK temsilcisi yer aldı. Yarışma, 7 kişilik jüri üyesi tarafından yılın en iyi lalelerinin belirlenmesiyle başladı.

“Lale açtığı zaman bahar gelmiştir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi’nin çeşitli şarkıları seslendirmesi ile devam eden festivalde konuşan Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Lale, ömrü uzun olmayan, en güzel çiçeklerimizden bir tanesidir. Sevginin, estetiğin, güzelliğin, dik ve onurlu oluşunu, mütevazi oluşun, en güzel örneğini temsil eden bir çiçeğimizdir. Kültürümüzde, edebiyatımızda, şiirimizde çok özel bir yeri vardır. Medeniyetimizde, Orta Asya tarihinden beri her yerde, her sevilen eserde, figürde, süslemede lalenin olduğunu görüyoruz. Lale açtığı zaman bahar gelmiştir. Artık diğer bütün çiçekler serbest. Şimdi görüyoruz, ağaçların bir kısmı açmış bir kısmı henüz yaprak vermeye başlıyor. Hepsi bir anda açmıyor tabii. Gerçekten bizim gönlümüzü okşayan, beynimize güzel gelen, duygumuzu okşayan en güzel motiflerden birisidir” dedi.