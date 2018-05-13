HABER

Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı Kalburcu Köyü'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin Pendik'te iş yerinden çıktıktan sonra 4 gündür kendisinden haber alınamayan Yusuf Acar'a (26) ait olduğunu belirledi.

İzmit Asri Mezarlığı morguna götürülen Acar'ın cesedi, yakınları tarafından da teşhis edildi.

Tabancayla vurulduğu belirlenen Acar'ın cesedi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderilecek.

Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

ABD, İran'dan sonra Avrupalı şirketlere de yaptırım uygulanabileceğini açıkladı

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.