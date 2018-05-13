Kocaeli'de erkek cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı Kalburcu Köyü'ndeki ormanlık alanda erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, cesedin Pendik'te iş yerinden çıktıktan sonra 4 gündür kendisinden haber alınamayan Yusuf Acar'a (26) ait olduğunu belirledi.
İzmit Asri Mezarlığı morguna götürülen Acar'ın cesedi, yakınları tarafından da teşhis edildi.
Tabancayla vurulduğu belirlenen Acar'ın cesedi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderilecek.
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