Kocaeli'de ev yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kullanılmayan evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi Abidin Aral Sokak'ta İsmet Gazel'e ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki bir binadaki daireye de sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına aldı.
Evin garajında bulunan bir otomobil de yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yangın evlerde maddi hasara yol açtı.
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