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Kocaeli'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:40 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesinde tadilat nedeniyle üretim yapılmayan bir seramik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tadilat nedeniyle üretim yapılmayan bir seramik fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, tadilat nedeniyle üretim yapılmayan Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir seramik fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yangın fabrikada maddi hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Başiskele fabrika yangını Kocaeli

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