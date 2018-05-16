Kocaeli'de fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akbal Mahallesi'nde mutfak eşyaları üreten bir fabrikada çalışan Resul Yüce (25) ile mesai arkadaşı İ.B. (35) arasında kavga çıktı.
Kavgada Yüce, bıçakla göğsünden yaralandı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.B'yi gözaltına aldı.
Yüce'nin 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
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