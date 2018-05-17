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Kocaeli'de fabrikadaki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

Mesai arkadaşını bıçakla öldüren kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, mutfak eşyaları üreten fabrikada çıkan kavgada mesai arkadaşı Resül Yüce'yi (25) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İ.B'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kandıra Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akbal Mahallesi'nde mutfak eşyaları üreten fabrikada çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan kavgada Resül Yüce, İ.B. tarafından bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga

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