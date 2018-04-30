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Kocaeli'de fabrikadan hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:31 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesindeki bir fabrikadan hurda demir ve yaklaşık 6 bin lira değerinde çeşitli malzeme çaldıkları öne sürülen 2 kadın yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir fabrikadan hurda demir ve yaklaşık 6 bin lira değerinde çeşitli malzeme çaldıkları öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir fabrikadan 28 Ocak'ta, 200 kilogram hurda demir malzeme, toplam değeri yaklaşık 6 bin lira olan kaynak ve pres makinesi ile tezgah ve inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, fabrikaya at arabasıyla gelerek hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kadının kimlik bilgilerine ulaştı. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinden Ç.Ö'yü (33) Sanayi Mahallesi'nde ikamet ettiği çadırda gözaltına aldı.

Diğer şüpheli F.Ö. (26) ise amcasının kızı Ç.Ö'nün durumunu sormak üzere gittiği Başiskele Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu sonrası yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hırsızlık şüphelisi kuzenler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekipler, çalıntı malzemeleri satın alan hurdacı M.K'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başiskele hırsızlık iddiası Kocaeli

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