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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde, örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,
hakkında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin kentte saklandığı yerlerin tespit edilmesi ve örgüt üyelerine yardım eden kişilerin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Gebze ilçesinde hücre evi olduğu olduğu değerlendirilen 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kayıtların incelenmesiyle, gözaltına alınan kişilerden A.K, H.P, M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P'nin sahte kimlik taşıdığı tespit edildi.

T.B, Ş.H.Ş. ve M.G'nin ise ByLock kullandığı, A.E, V.D. ve M.K'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D'nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu belirlendi.

Soruşturmaya konu evlerde yapılan aramada, 9 dizüstü bilgisayar, 14 cep telefonu, 13 flash bellek ve hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 lira ve bin dolar ele geçirildi.

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