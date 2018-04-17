Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 3-4 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 muvazzaf askeri personel, 1 meslekten ihraç edilen öğretmen ile 1 vergi memuru olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.