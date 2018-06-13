Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 25 askeri personelden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen askeri personelin yakalanmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 23'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 25 askeri personel gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si savcılıktan, 19'u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kağıthane'de korkutan yangın!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Bir interseks bireyin çığlığı: Kendimi öldürmek istedim
Üvey dede rezaleti!
İsrail'e gitmişti! O Türk vatandaşından haber yok!
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum