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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:47 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 25 askeri personelden 4'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 25 askeri personelden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen askeri personelin yakalanmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 25 askeri personel gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si savcılıktan, 19'u da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ

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