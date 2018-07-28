Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fuhuş yaptığı öne sürülen 2 yabancı uyruklu kadın ile 2 erkek gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptığı iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, hastanede alınan sağlık raporlarının ardından Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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