Kocaeli'de fuhuş operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesindeki Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evde yabancı uyruklu kişiler tarafından fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri öne sürülen G.Y. (44), A.G. (48), Y.A. (36) ve S.Y. ile fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresine teslim edilirken, G.Y, A.G, Y.A. ve S.Y. ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler G.Y, A.G. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

