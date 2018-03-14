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Kocaeli'de gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:13 | Son Güncelleme

Derince ilçesinde beraber alkol aldıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kardeş 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Mahallesi Rezzan Sokak'ta K.Ş.A'nın (29) beraber alkol aldıkları 4 kişi tarafından bin 500 lirasıyla cep telefonunun gasbedildiğini ihbar etmesi üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Zanlıların Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde kaldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, kardeşler F.Y.Y. (27), F.Y. (26) ve O.Y. (18) ile E.B'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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alkol Derince gasp Kocaeli

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