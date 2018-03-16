Kocaeli'de gasp iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini kargo görevlisi olarak tanıtıp girdikleri evin sahibini etkisiz hale getirdikten sonra imitasyon takıları çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağçeşme Mahallesi'nde bir sitede ikamet eden Melek V'nin (66), kendilerini kargocu olarak tanıtıp evin kapısını açtıran kar maskeli 3 kişi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra imitasyon takıların gasbedildiği ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin olay öncesinde 2 saat boyunca evi gözetlediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler S.T. (21), K.T. (47) , H.K. (47), A.Y. (42) ve Ö.A (22) gözaltına alındı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sırasında, "Ev sahibinin kızı F.V'nin sosyal medyadaki paylaşımlarından Katarlı bir iş adamıyla evli olduğunu anladıklarını, evde değerli takı ve mücevher olabileceği düşüncesiyle olayı gerçekleştirdiklerini" ifade ettikleri öğrenildi.