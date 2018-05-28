Kocaeli'de gölette kadın cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Davuldere Baraj Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, İzmit Nebihocalar köyü Gökçeler Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Barut’un şizofreni hastası olduğu belirtilen eşi Fatma Barut (58), önceki gün evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Çevrede yapılan aramalarda Barut’un cansız bedeni Davuldere Baraj Göletine görüldü. Olay yerine çağrılan arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılan Barut’un cesedi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fatma Barut’un cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Zaman zaman evinden ayrılarak çevrede tek başına dolaştığı öğrenilen Fatma Barut’un cenazesi, Gökçeler Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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