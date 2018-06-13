Kocaeli'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Küçüközer idaresindeki 41 K 1806 plakalı hafif ticari araç, D-130 karayolu Halıdere mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FB 2653 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Küçüközer ile yanındaki eşi Mahide Küçüközer, araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından, sürücü Küçüközer Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, eşi Mahide Küçüközer ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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