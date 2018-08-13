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Kocaeli'de, hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu, Kahramanlar Sokağı kesişiminde bir bisikletliye çarptı.

Bisikletli, çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kamyonun sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumu fark ederek durdu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bisikletlinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesi sırasında üzerinden kimlik çıkmayan bisiklet sürücüsünün, yabancı uyruklu ve 18-20 yaşlarında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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bisiklet kazası Kartepe Kocaeli Trafik Kazası 1 ölü

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