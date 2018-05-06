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Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 08:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malta Mahallesi Piotr Wilcynski Bulvarı'nda Erman Gülsever idaresindeki 41 J 0520 plakalı özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

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