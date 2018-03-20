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Kocaeli'de halkevinin kapatılması protestosuna gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:44 | Son Güncelleme

Halkevleri Derneği Körfez Şubesi'nin izinsiz kurs düzenlediği gerekçesiyle kapatılma kararını protesto eden gruba müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Halkevleri Derneği Şubesi'nin izinsiz kurs düzenlediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatılması kararını protesto eden gruba müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı

Alınan bilgiye göre, izinsiz kurs düzenlendiği gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün şikayeti üzerine mahkeme, Halkevleri Derneği Körfez Şubesi'nin kapatılmasına karar verdi.

Mahkeme kararı sonrası Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, mühürlemek için halkevine gitti.

Bu sırada halkevinin mühürlenmesini engellemeye çalışan Halkevi, CHP, ÖDP ve Kocaeli Eğitim-Sen üyeleri ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Zabıtanın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Uyarıları dikkate almayan gruba müdahale eden polis ekipleri, yaşanan arbedenin ardından 13 göstericiyi gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Daha sonra zabıta ekipleri, mahkeme kararıyla kapatılmasına karar verilen Halkevleri Derneği Körfez Şubesi'nin kapısını mühürledi.

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