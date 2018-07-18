HABER

Kocaeli'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 20:26 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cami Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ve şüphelilerin yakalandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliler Suriye uyruklu O.H. (18) ve H.H'yi (17) gözaltına alan ekipler, evden 7 cep telefonu, bazı aksesuarlar, 3 kol saati, 2 kimlik kartı ve bir cüzdanın çalındığını tespit etti.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!
Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattıAdnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Kocaeli tutuklama

En Çok Okunan Haberler

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Aref Ghafouri: Yılanı yıkadım ve...

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Nusret'in et şovunu çekmek isterken olanlar oldu! Yeni video gülmekten kırdı geçirdi!

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Adnan Oktar operasyonu genişliyor! Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler de gözaltında

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.