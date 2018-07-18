Kocaeli'de hırsızlık operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cami Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ve şüphelilerin yakalandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliler Suriye uyruklu O.H. (18) ve H.H'yi (17) gözaltına alan ekipler, evden 7 cep telefonu, bazı aksesuarlar, 3 kol saati, 2 kimlik kartı ve bir cüzdanın çalındığını tespit etti.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

