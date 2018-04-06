Kocaeli'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra aracıyla kaçarken bir yaya çarpıp yaralanmasına neden olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir marketten hırsızlık yapılmasının ardından aracıyla kaçan şüphelinin, bir kişiye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından ekipler, şüphelinin aracını, Gebze D-100 Karayolu'nda durdurdu.

Otomobilde yaptığı aramada, marketten çalındığı belirlenen ürünleri ele geçiren ekipler, aracın sürücüsü Süleyman İ'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlının aracıyla çarptığı ve hastaneye kaldırılan yaralı Eyüp E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.