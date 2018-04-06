HABER

Kocaeli'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

Derince ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra aracıyla kaçarken bir yaya çarpıp yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bir marketten hırsızlık yaptıktan sonra aracıyla kaçarken bir yaya çarpıp yaralanmasına neden olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki bir marketten hırsızlık yapılmasının ardından aracıyla kaçan şüphelinin, bir kişiye çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Teknik takibin ardından ekipler, şüphelinin aracını, Gebze D-100 Karayolu'nda durdurdu.

Otomobilde yaptığı aramada, marketten çalındığı belirlenen ürünleri ele geçiren ekipler, aracın sürücüsü Süleyman İ'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlının aracıyla çarptığı ve hastaneye kaldırılan yaralı Eyüp E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Katliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldüKatliamın bilançosu ağırlaşıyor! 30 sivil öldü
Eskişehir'deki törende gergin anlar!Eskişehir'deki törende gergin anlar!
MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'deki hırsızlık zanlısı tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Yanlış WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Yeri tespit edildi...

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

ABD, Türkiye'ye S-400 satan Rus şirketini kara listeye aldı

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Aydın Doğan, Doğan Medya ve Hürriyet'e veda etti

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.