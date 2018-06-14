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Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde köprülü kavşak çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde köprülü kavşak çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere D-130 Karayolu'nda yapımı devam eden Yüzbaşılar Köprülü Kavşak çalışması esnasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte, işçilerden Edip Keskin toprak altında kaldı. Olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonucu işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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