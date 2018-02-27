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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 22:41 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde fotoğrafçı dükkanından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fotoğrafçı dükkanından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki bir fotoğrafçı dükkanının kapısının kırılarak yaklaşık 40 bin lira değerinde 4 fotoğraf makinesi, 2 objektif, 2 fotoğraf makinesi flaşı, 1 şarj aleti, batarya ve 2 samuray kılıcının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı iş yerinin, çevredeki iş yeri güvenlik kamera ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Takibe alınan şüphelilerden H.H.K. (19), T.K. (16) ve E.E. (17) çaldıkları ürünleri bir fotoğrafçıya satmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden H.H.K'nin daha önce işlediği çeşitli suçlardan 52, T.K'nin 17, E.E'nin ise 32 suç kaydı ile aranmasının olduğu tespit edildi.

Yaşı küçük olan E.E. ve T.K. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, H.H.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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