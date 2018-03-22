Kocaeli'de işçileri taşıyan minibüs direğe çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 3'ü Suriye uyruklu, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eski İstanbul Yolu Caddesi'nden şehir merkezine giden inşaat işçilerini taşıyan Uğur Karhan (28) idaresindeki 77 DC 871 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü Karhan ile minibüste bulunan işçilerden Sadettin Filiz, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen İbrahim Şani, Cevat Haşim ve Abdülaziz Hacı Hüseyin yaralandı.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
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