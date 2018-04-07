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Kocaeli'de istihdam fuarı ve kariyer günleri sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:03 | Son Güncelleme

Ford Otosan, Toyoto Otomotiv ve Hyundai Assan'ın da aralarında bulunduğu 187 firmanın stant açtığı fuar tamamlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 187 firmanın katıldığı "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" (KOİF'18) sona erdi.

"İstihdamda Milli Seferberlik Programı"na destek vermek amacıyla Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğiyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 187 firma stant açtı.

Fuarı ziyaret eden iş arayanlar, iş veren kurumların açtıkları stantlarda başvurular yaptı.

- "Fuardan beklediğimiz verimi aldık"

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel ve yoğun bir 3 gün geçirdiklerini söyledi.

Stantları gezdiklerini, katılımcıların fuardan memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bazı firmalar personel eksikliği bulunan pozisyonlarını tamamladıkları için memnunlar. Dün fuara yoğun bir katılım oldu. Her yıl vatandaşlarımızı bekliyoruz. İşsizlerimize mesaj çektik. Fuardan beklediğimiz verimi aldık ama daha iyi de olabilirdi." diye konuştu.

Yılmaz, fuarın her geçen yıl daha iyiye gittiğini anlatarak, "Geçen yıl 44-45 bin ziyaretçi olmuştu. Bu yıl biraz daha geçtik onu, 50 bin gibi bir ziyaretçimiz oldu. Bu iyi bir sayı. Önemli olan ne kadar verim aldık? Verimli bir ziyaretçi geldi. Gelenler fuardan memnun. Geçen yıl Kocaeli olarak 59 bin istihdam gerçekleştirdik. Bu yıl ki hedefimiz de 59 bin. Geçen yıl fuarda o an aldığımız 2 bin 500'lük bir istihdam vardı ama bu anlık ölçülmüyor. Firmalar bu fuarda aldıkları CV'yi 3 ay sonra kadroya alıyor. Fuardan yıl sonuna kadar yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
istihdam fuarı Kocaeli Ulvi Yılmaz

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