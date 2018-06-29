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Kocaeli'de kaçak et operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Dilovası ilçesindeki bir imalathanede yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen yaklaşık 6 ton et ve et ürünü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir imalathaneye yapılan operasyonda, yaklaşık 6 ton kaçak et ve et ürünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Köseler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak et ve et ürünü imal edildiği ihbarı alan zabıta ekipleri, söz konusu iş yerine gitti.

Ekipler, imalathanede kasa ve kartonlarda poşetlere sarılmış halde yaklaşık 6 ton kavurma, sucuk ve et buldu.

Alandaki incelemelerin ardından sağlıksız ortamda bulunan etler imha edildi.

Ekipler, ayrıca Diliskelesi Sahili'nde bir restorana düzenlenen operasyonda da çuvallanmış 4 ton midye ele geçirdi.

El konulan midyelerin ekiplerce imha edildiği, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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Kocaeli'de kaçak et ve midye operasyonu

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