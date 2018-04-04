Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, içi doldurulmuş 36 bin 60 makaron ile 58 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Körfez ve Dilovası ilçelerinde kaçak sigara ve tütün satıldığı ihbarı üzerine, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bu kapsamda, 6 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 258 paket gümrük kaçağı sigara, 36 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 58 kilogram tütün, 4 bin 400 adet boş makaron, 18 tütün sarma aleti ve doldurulan sigaraları paketlemek için kullanılan 59 bin 500 kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu kişiler hakkında, idari para cezası uygulandı.

Diğer 2 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.