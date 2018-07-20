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Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

Tır dorsesine gizlenmiş 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen kişileri fiziki takibe aldı.

Polis, şüphelilerin bulunduğu tırı Anadolu otoyolu Gültepe mevkisinde durdurdu. Yapılan aramada tırın dorsesinde plastik komidinlerin içerisine gizlenmiş 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan K.K. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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50 bin paket kaçak sigara Gümrük kaçağı sigara

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