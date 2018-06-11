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Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 00:10 | Son Güncelleme

Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, camilere akın etti

KOCAELİ (AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla Kocaeli'deki vatandaşlar, teravih namazı için camileri doldurdu.

İzmit'teki Fevziye Camisi'ni saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.

Birçok vatandaş, camilerin dolması nedeniyle namazlarını avluda kıldı, çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli'de Kadir Gecesi

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