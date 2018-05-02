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Kocaeli'de kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 09:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden İdris Gümüş idaresindeki 34 JC 0463 plakalı balık yüklü kamyon, Yeşilova mevkisinde aynı yöndeki Şıh Müslim idaresindeki 27 LM 829 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon ağaçlık alana devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü Gümüş bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Gümüş'ün yanındaki Yüksel Akça ve otobüs muavini Mustafa Çamçelik yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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Anadolu Otoyolu izmit Kocaeli Trafik Kazası 3 Yaralı

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