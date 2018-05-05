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Kocaeli'de "kapkaç anı" güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Çayırovada, bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 28 Nisan'da F.Y'nin (37) elindeki cep telefonu Yeni Mahalle'deki bir otobüs durağında kapkaç şüphelisi tarafından çalındı.

Kadının şikayeti üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlının kimliğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir büfeden kredi kartıyla alışveriş yaparken bulunduğu adresi tespit eden ekipler, A.D'yi (23) yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelinin benzer suçlardan kaydı bulunduğu, suçunu itiraf ettiği ve F.Y'den çaldığı cep telefonunu da sattığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, durakta bekleyen kadının elinden telefonu alarak kaçması ve kadının şüphelinin arkasından koşması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çayırova Kapkaç iddiası Kocaeli

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