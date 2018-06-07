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Kocaeli'de karton fabrikasına yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 02:55 | Son Güncelleme

Fabrikanın açık alanındaki karton balyalarına yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, karton üretimi yapan bir fabrikanın açık alanına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesinde karton üretimi yapan bir fabrikanın açık alanındaki karton balyalarının üzerine yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet ettiği balyaların yanması üzerine çıkan yangına, fabrikadaki ekipler müdahale etti. Yangının kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.

Açık alandaki karton balyalarının bir kısmının yandığı görüldü. Zarar görmeyen ürünler ise iş makinesi yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika Kocaeli yangın Yıldırım

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