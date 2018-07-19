Kocaeli'de kayıp şahsın cesedi bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz Cuma gününden itibaren kayıp olarak aranan Ömer Ankara (26), Yukarı Değirmendere Çifteselvi mevkisinde Hüseyin T'ye ait bağ evinin çardağında asılı halde bulundu.
Ankara'nın cesedi, Cumhuriyet savcısı, polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ömer Ankara’nın son olarak 13 Temmuz'da cuma namazı çıkışı Değirmendere’de görüldüğü, bir daha da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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