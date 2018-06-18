Kocaeli'de köpeğe şiddet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir köpeğin göğsüne demir saplayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik sahilinde yürüyen bir vatandaş, vapur iskelesi mevkisinde bir sokak köpeğinin yerde kanlar içinde yattığını fark etti.

Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine köpeğin göğsüne demir sapladığı iddia edilen F.D'yi gözaltına aldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, köpeği katleden kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

