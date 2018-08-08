Kocaeli'de limanda uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel bir limanda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gümrük muhafaza ekipleriyle birlikte Körfez ilçesindeki özel bir limana baskın yapıldı.
Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeyi tartma işleminin devam ettiği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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