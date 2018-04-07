Kocaeli'de marketten silahlı soygun

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir markete giren kar maskeli ve tabancalı kişi, kasadaki bin 250 lirayı gasbetti.
Alınan bilgiye göre, Köşlü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir markete giren kar maskeli şüpheli, havaya bir el ateş ederek kasadaki paraları istedi.
Kasiyerin verdiği paraları alan zanlı, hızla marketten uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kasadan, bin 250 liranın gasbedildiğini belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kar maskeli, elinde tabanca bulunan zanlının markete girerken havaya ateş etmesi sonucu kasiyer ve müşterilerin yaşadığı panik ve şüphelinin paraları alması yer alıyor.
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