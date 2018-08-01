KOCAELİ (AA) - Karadeniz'e 81 kilometrelik kıyısı olan Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız Plajı'na "mavi bayrak" verilmesiyle kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı 5'e çıktı.

Kumcağız Plajı'nda düzenlenen mavi bayrak teslim töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli'ye 5'inci mavi bayrağı kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kocaeli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta bir cennet, sanayisiyle ekonominin ve istihdamın kalbi olduğunu belirten Karaosmanoğlu, "Bu kadar özelliği tek bir kentte bulmak zor. Bu dört mevsimin aynı anda yaşanması gibi. Bu kentte her tat, her lezzet var." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, var olan güzelliklerin üzerindeki gölgeyi kaldırmanın ve bu cevheri ortaya çıkarmanın görevleri olduğunu vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bu güzel kentin çehresinin gözlerimize ve gönüllerimize hitap etmesi için çalıştık, çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin layık olduğu hayata kavuşması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.