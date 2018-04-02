Kocaeli'de minibüs otomobile çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde minibüsün dönüş yapan otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kartepe istikametinde dönüş yapmak isteyen Bayram Altun idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobile, İlknur Kamış'ın kullandığı 41 NN 255 plakalı minibüs çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Kamış ve minibüsteki İlkay Kamış ile otomobildeki Nurten Ünlübaş yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, İzmit Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle caddedeki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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