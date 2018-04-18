HABER

Kocaeli'de nakliye dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, nakliye için aldıkları malları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Kartepe'deki bir sunta fabrikasından İzmir'e sevk etmek üzere aldığı 58 bin lira değerindeki yükü İstanbul'da sattığı iddia edilen A.G. (41), Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Bolu'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Arkadaşları İ.K. (42), C.B (43) ve K.Y. (22) ile hareket eden A.G'nin, sahte belgeler düzenleyerek fabrikalardan aldıkları yükleri araçlarla başka şehirlerde sattıkları, şüphelilerin daha önce Bolu, Bursa ve İstanbul'da benzer olaylara karıştıkları belirtildi.

Benzer suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ile 20 bin lira para cezası bulunan şüpheli İ.K'nin Bolu'da tutuklandığı, firari olan diğer şüpheliler C.B. ve K.Y'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptıİETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nakliye dolandırıcılığı

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Sanayi sitesinde korkutan dakikalar! Alev alev yanıyor

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Başbakanlık'tan 'muhtarlık seçimi' açıklaması

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.