Kocaeli'de nakliye dolandırıcılığı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bir boya fabrikasından nakliye için aldıkları ürünleri sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, 9 Temmuz'da Gebze'deki bir boya fabrikasından İzmir'e sevk edilmek üzere alınan 250 bin lira değerindeki malzemenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından şüphelilerin, nakliye işlemlerini sahte kimlik ve sahte tır plakasıyla gerçekleştirdiklerini belirledi.
Aracın boş halde Gebze Gaziler Mahallesi'nde park halinde olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliler H.K. (40), S.Ç. (26) ve H.T'yi (30) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesine götürüldü.
Bu arada H.K'nin benzer suçlardan 6, H.T'nin ise kaçakçılık suçundan bir kaydının bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin 250 bin lira değerindeki yükü bulma çalışması sürüyor.
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