HABER

Kocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

İZMİT'te evlenmek için 08.

Kocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te evlenmek için 08. 08. 2018 tarihini seçen çiftler, nikah salonlarını doldurdu. Kocaeli'ndeki nikah salonlarında bugün 140 çift evlendi.
Evlilik cüzdanlarında 08. 08. 2018 tarihini görmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Evlenmek için müracaatını yapan çiftler bu özel tarihte evlenmenin sevincini yaşadı. Bugün nikah için aylar önceden tarih ayırtanlar olduğunu söyleyen İzmit Yunus Emre Nikah Salonu Evlendirme Birim Sorumlusu Fikri Sever, "Çiftlerimiz genellikle evlilik yıldönümlerini unutulmamasını istiyorlar. O yüzden 08.08.2018 tarihi önem taşıyor. Aylar önceden ayırtanlar oldu ve aynı zamanda son günlerde de bu tarihi isteyenler özellikle oldu. Yunus Emre Kültür Merkezimizde 15 nikah ve kent merkezinde bulunan 2 nikah salonumuzda da 3 nikah gerçekleştirildi. Bugün itibariyle İzmit'teki nikah salonlarında 18 nikahımız var. Normal günlerde 5-8 arasında nikah oluyor. Bugünün anlamı dolayısıyla 18 nikah var. Kocaeli genelinde ise 140 çiftin nikahı kıyıldı. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz." dedi.
Evlenmek için 08.08.2018 tarihini seçen Tuğçe Gül ile Ahmet Durmuş büyük mutluluk yaşadı. Aylar öncesinden bugün evlenmek için planlama yaptıklarını belirten Ahmet Durmuş, "08.08.2018 tarihi olsun istedik. Bu tarihi alabilmek için 8 ay önceden müracaat ettik. Bugüne özel olsun istedik. Mutluyuz ve heyecanlıyız." diye konuştu.
Bugüne özel evlenme tarihi aldıklarını ifade edenTuğçe Gül, "Uzun zaman önce belirlediğimiz bir tarihti. Planlayınca hemen başvuruda bulunduk. Bizim için ve yakınlarımız için unutulmayacak bir tarih oldu." dedi.
FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuKocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuKocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuKocaeli'de nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Nikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğuNikah salonlarında 08.08.2018 yoğunluğu
En mutlu günlerini 08.08.2018'e denk getirdilerEn mutlu günlerini 08.08.2018'e denk getirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Ordu'da tünelde zincirleme kaza! Kaza yapan araç alev aldı!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Yağışın vurduğu Ordu'da köprü çöktü!

Tatil cennetinde bu halde buldular

Tatil cennetinde bu halde buldular

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Çiğköfteyi beğenmeyince iş yeri sahibine saldırdı

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

Nagehan Alçı'yı sinirlendiren fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.