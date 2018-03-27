Kocaeli'de öğrencilere ucuz ulaşım desteği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada öğrencilere ve indirimli yolculara yüzde 28 indirim sağlayacak protokolü paydaşlarla imzaladı.

Antikkapı Toplantı Salonunda düzenlenen "Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirme ve İyileştirme" Protokolü'nde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir protokole imza atılacağını belirterek, kentte toplamda 90 bini aşan üniversite öğrencisi bulunduğunu söyledi.

Protokolle ulaşım hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi ve ücretin daha alt seviyelerde tutulabilmesi için bu çalışmaların büyük katkı sunacağını ifade eden Aksoy, Kocaeli'nin bir eğitim şehri olma noktasında da çok önemli kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

Aksoy, imzalanan protokolle öğrencilerin daha iyi koşullarda ve şartlarda yaşamalarına katkı sağlanacağını bildirdi.

- "Şehir içinde 0,40 kuruş, uzak mesafede 0,60 kuruşu biz ödeyeceğiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da bir kentin kalitesinin ulaşım sistemlerine bağlı olduğunu anlatarak, ulaşımda konforun insanları mutlu ettiğini söyledi.