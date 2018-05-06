Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Ankara istikametine giden Doğukan Sarımehmetoğlu idaresindeki 34 TT 9120 plakalı otomobil, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Doğukan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Nurcan ve İrfan Sarımehmetoğlu yaralandı.
Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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